Люка Динь: "Месси удивляет меня каждый день"

Защитник "Барселоны" Люка Динь отметил, что нападающий его команды Лионель Месси продолжает удивлять всех. Француз уверен, что будет гордиться в будущем своей игрой с аргентинцем.

– Суть Месси проста: когда ты думаешь, что видел все, он снова удивляет тебя, – цитирует Goal Диня. – Он забивает фантастические голы в нужное время. Нет ничего важнее. Месси удивляет меня каждый день. Я счастлив, что однажды скажу детям, что играл с Месси. Он с другой планеты. Удивительно, что он забил более 500 голов за "Барселону". А нужно еще учитывать, сколько он создал голов для других.