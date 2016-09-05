Люка Динь: "Месси и Суарес помогли мне быстро освоиться в "Барселоне"

Защитник "Барселоны" Люка Динь, перебравшийся в стан каталонцев этим летом, рассказал, что франкоговорящие футболисты команды помогли ему быстро освоиться. Также он отметил, что уже понимает, в каком стиле играют сине-гранатовые.

- Месси, Суарес, тер Штеген, Пике и Матье, которые говорят на французском языке, помогли мне освоиться, - цитирует Sport.es Диня. - Они добры ко мне. Главный тренер Луис Энрике объяснил мне, как "Барселона" играет и как я должен играть. Очень важно знать, что ждут от тебя в новой команде. Крайние защитники здесь должны атаковать много, а также стараться быстро вернуть мяч под контроль, что ново для меня.