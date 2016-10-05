Ляпорт опроверг информацию о желании играть за сборную Испании

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт подчеркнул, что информация о его желании выступать за сборную Испании не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что француз, получивший приглашение в команду от Дидье Дешама, может быть вызван в состав "Красной фурии".

- Кто-то просто хотел создать шумиху, - приводит Football Espana слова Ляпорта. - Я никогда не говорил о том, что хочу выступать за сборную Испании. Ранее я разъяснял ситуацию. Я мог выступать за испанцев, потому что живу там более семи лет. Но я всегда хотел играть за Францию.