08:50 | ФУТБОЛ — Испания

Лянко Войнович: "Никто из "Атлетико" со мной не связывался"

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Защитник "Сан-Паулу" Лянко Войнович слышал об интересе со стороны "Атлетико". При этом 20-летний бразилец подчеркнул, что никто из представителей мадридцев не связывался с ним.

Ранее сообщалось, что "матрасники" договорились о трансфере игрока, стоимость которого составит 6 миллионов евро.

- "Атлетико"? Слышал о чем-то подобном, но со мной никто не связывался, - приводит Marca слова Войновича. - Заинтересованные стороны общаются с моими родителями и агентом. Я же стараюсь не забивать себе голову этими вопросами и концентрируюсь на поставленных целях.

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