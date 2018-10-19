Лукас Васкес: "Сейчас "Реал" един, как никогда"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес заявил, что его команда является крайне сплоченной. 27-летний испанец также добавил, что любой клуб мира хотел бы подписать нападающего "ПСЖ" Неймара.

- Сейчас "Реал" един, как никогда, - цитирует Васкеса AS. - Все привыкли к тому, что "Реал" всегда должен побеждать. Когда этого не происходит, начинается истерия. Но в такие моменты мы становимся более сплоченными. У нас фантастическая команда, мы все держимся вместе. Неймар? Он блестящий футболист, его хотел бы подписать любой клуб.

В текущем сезоне Васкес провел 9 матчей за "Реал", не отметившись результативными действиями. "Королевский клуб" после восьми туров занимает 4-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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