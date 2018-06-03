Лукас Васкес: "Решение Зидана стало неожиданностью"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес выразил свое сожаление по поводу ухода главного тренера Зинедина Зидана. По его словам, это было неожиданное решение, однако игроки должны уважать выбор французского специалиста.

Напомним, при Зидане "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов. Также клуб стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, обладателем Суперкубка УЕФА (два раза) и победителем клубного чемпионата мира (два раза).

– Решение Зидана стало неожиданностью, но это футбол. Такое случается, нам нужно уважать его решение. Я уверен, что игроки "Реала" будут скучать по нему. Клуб провел два с половиной замечательных года с Зиданом, но теперь нам следует двигаться дальше, – цитирует Васкеса Marca.