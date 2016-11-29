Лукас Васкес: "Реал" подходит к игре с "Барселоной" в лучшей форме, чем раньше"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес отметил, что нельзя переоценивать важность предстоящего матча чемпионата Испании с "Барселоной". По его словам, даже большой отрыв от каталонцев на данном этапе турнира ничего не значит.

– Если мы победим, то окажемся в очень приятном положении, но впереди еще больше 20 туров, – цитирует AS Васкеса. – Так что нам остается лишь продолжать делать то, что мы делали до сих пор. "Реал" рассчитывает на хороший результат на "Камп Ноу". Сейчас к этой встрече мы подходим в лучшем состоянии, чем это бывало в прошлые годы. Команда уверена в себе, лидеры в хорошей форме. У нас 24 игрока самого высокого уровня, потому что ровно пройти весь турнир можно лишь с большой обоймой футболистов. От каждого из нас требуется максимально сильная игра. Все футболисты осознают давление, которое оказывается на команду.