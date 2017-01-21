Лукас Васкес: "Реал" оставит все силы на поле, чтобы пройти "Сельту" в Кубке Испании"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после игры 19-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (2:1) отметил, что победа придаст уверенности команде после двух поражений кряду. Футболист подчеркнул, что команда готова отыграть отставание в два гола в противостоянии с "Сельтой" в четвертьфинале Кубка Испании.

– Мы очень рады добытой победе и трем очкам, – цитирует Marca Васкеса. – Это добавит нам уверенности. По ходу встречи мне пришлось сместиться на позицию правого защитника, но в этой команде запросто можно сыграть на любой позиции.

Нам важно, что мы лидируем в чемпионате Испании, но это не будет иметь никакого значения, если по итогам сезона мы ничего не выиграем. Поэтому в предстоящей игре против "Сельты" мы оставим все силы на поле и постараемся забить максимальное количество голов.