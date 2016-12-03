Лукас Васкес: "Пенальти после фола Маскерано на мне был"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес остался доволен ничьей в матче чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1). Мадридцы ушли от поражения на выезде только на 90-й минуте благодаря голу Серхио Рамоса.

– Думаю, что результат справедлив, если оценивать все 90 минут игры, – цитирует AS Васкеса. – Обе команды имели моменты, и это хороший результат. В футболе невозможно реализовать все моменты. Что-то удается, что-то нет. И в итоге – ничья. На "Камп Ноу" сложно обойтись без давления. Мы научились адаптироваться. Впереди еще много матчей, так что ничего не решено.

Был ли пенальти в эпизоде с Маскерано? Мне показалось, что он нарушал на мне правила, следовательно, пенальти был.