Лукас Перес: "Арсенал" не хотел отпускать меня в "Депортиво"

Нападающий "Депортиво" Лукас Перес рад возвращению в родную команду. Напомним, что галисийцы арендовали 29-летнего форварда у "Арсенала".

– Я в "Депортиво" пережил много хороших дней, поэтому рад, что в итоге вернулся, – цитирует AS Переса. – "Арсенал" заплатил за меня много денег, поэтому нормально, что он до последнего отстаивает свои интересы. "Канониры" заключили сделку с другим клубом и не хотели отпускать меня в "Депортиво", но я настаивал. Я всегда говорил, что не в деньгах счастье. Мне важны эмоции.