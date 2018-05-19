Лука Зидан - в стартовом составе "Реала" на матч с "Вильярреалом"

Объявлены составы на матч 38-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" – "Реал". С первых минут в составе гостей сыграет голкипер Лука Зидан – сын главного тренера мадридцев Зинедина Зидана. Это его дебютный матч в примере. Нападающий хозяев Денис Черышев остался в запасе. Полностью составы выглядят так:

"Вильярреал": Морено – Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Бонера, Марин – Сориано, Эрнандес, Фуэго, Пабло Форнальс – Сансоне, Энес Унал.

"Реал": Зидан – Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу – Каземиру – Кроос, Модрич – Иско – Криштиану Роналду, Бэйл.

Матч "Вильярреал" – "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.