Лука Модрич: "Я сам связался с "Интером", а не они со мной"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич заявил, что сам связался с "Интером", а не миланский клуб с ним, информирует AS.

Ранее сообщалось о том, что мадридцы намерены подать жалобу в ФИФА на "Интер" за попытки вести переговоры с полузащитником без согласия руководства испанской команды. По данным издания, хорват заявил, что данная претензия быссмысленна, так как он сам просил агентов обратиться в клуб.

Контракт 32-летнего хорвата с мадридцами истекает в 2020 году. По правилам ФИФА переговоры с игроком без согласия клуба можно вести только за полгода до окончания соглашения.