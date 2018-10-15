Лука Модрич: "Успешный сезон не заставит меня сказать, что я заслужил "Золотой мяч"

Полузащитник сборной Хорватии и "Реала" Лука Модрич отметил, что не будет говорить, будто заслуживает "Золотого мяча". Ранее хорват был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

– Я не люблю говорить что-то в стиле: "Да, я заслужил "Золотой мяч", – цитирует France Football Модрича. – Для меня важнее всего быть в форме как можно дольше. Этот год, безусловно, стал лучшим в моей карьере. Но это не заставит меня сказать: "Я должен победить".

У Варана был фантастический сезон. Мбаппе необыкновенно талантлив, у него большое будущее, но он уже демонстрирует прекрасный футбол. Это особенный игрок. Конечно, Гризманн очень силен. Он один из трех французов, которых я выделил бы за все достижения в этом году.