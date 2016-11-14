Лука Модрич сыграет в мадридском дерби

Полузащитник "Реала" Лука Модрич восстановился от повреждения хрящей коленного сустава левой ноги и сможет помочь команде в матче 12-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". 12 ноября хавбек сборной Хорватии принял участие в отборочной встрече чемпионата мира-2018 против Исландии (2:0). Модрич появился на поле во втором тайме, заменив полузащитника Матео Ковачича.

– Я готов к дерби, – приводит Marca слова Модрича. – С Ковачичем тоже все в порядке, он вернется в Мадрид завтра.

Мадридское дерби состоится 19 ноября. Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.