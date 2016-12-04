Лука Модрич: "Реал" не просто так не проигрывает уже 33 матча подряд"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич после ничьей с "Барселоной" (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании остался доволен результатом. По словам хавбека, мадридцы играют, как настоящая команда, а эта ничья сравнима с победой. Напомним, Реал отыгрался в самом конце встречи после удара голвой Серхио Рамоса.

– Это очень важной очко. Мы его заслужили, – цитирует Модрича официальный сайт "Реала". – Мы боролись до конца и не опускали руки. В первой половине играли хорошо, однако во втором тайме соперник перехватил инициативу. Мы смогли в итоге отыграться, поэтому эта ничья сравнима с победой.

"Реал" не просто так не проигрывает уже 33 матча. У нас много игроков мирового класса, а если они действуют, как настоящая команда и выкладываются, то их трудно победить.