Лука Модрич: "Реал" много лет еще может играть, не приобретая новичков"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что его команде не страшен запрет на подписание новичков. Напомним, ФИФА отклонила апелляцию мадридцев, и они не смогут подписывать новичков в 2017 году.

– Думаю, это не проблема, – цитирует AS Модрича. – С нынешним составом "Реал" способен играть много лет, никого не подписывая. Сейчас наш приоритет – чемпионат Испании. Лигу чемпионов всегда хочется выиграть, но мы давно не побеждали в примере. Сделаем все возможное для победы. Это наша главная цель.