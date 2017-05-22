Лука Модрич: "Реал" долго ждал чемпионства, все очень счастливы"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич после победы над "Малагой" (2:0) в матче 38-го тура чемпионата Испании отметил, что команда заслужила титул. Мадридский клуб стал чемпионом страны впервые с сезона-2011/12.

– Это невероятное чувство, – приводит Goal слова Модрича. – Мы долго ждали этого чемпионства, и наконец это произошло. Мы заслужили выиграть титул. Все в "Реале" очень счастливы. Мы хотим разделить эту победу вместе с фанатами. Это мой первый чемпионский титул, это был невероятный сезон, и впереди еще один финал.

"Реал" сыграет с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов 3 июня в Кардиффе, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.