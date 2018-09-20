Лука Модрич: "После чемпионата мира устал морально и физически"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признался, что испытывает усталость после чемпионата мира, на котором он вместе со сборной Хорватии дошел до финала и был признан лучшим игроком турнира. 33-летний хавбек отметил, что постепенно чувствует себя лучше.

– Я был очень утомлен после чемпионата мира, как морально, так и физически, – цитирует Marca Модрича. – Сейчас чувствую себя лучше, могу играть более регулярно, ощущаю свежесть и расслабленность. "Золотой мяч"? Я не думаю об этом. Выиграю – здорово. Но если этого не случится, ничего страшного – жизнь продолжается. В любом случае благодарен всем, кто меня поддерживает.