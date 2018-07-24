Лука Модрич ответил на письмо тяжело больной девочки

Полузащитник "Реала" сборной Хорватии Лука Модрич получил письмо пятилетней девочки Селены. Юная болельщица страдает острым лимфообластным лейкозом с ремиссией, письмо за нее написала старшая сестра Славонка, поскольку Селена еще не умеет писать. В письме девочка назвала Модрича лучшим футболистом мира.

"Дорогой Лука, когда ты к нам приедешь? Я хочу отвести тебя на пикник. Ты лучший игрок мира. Мне очень нравится твоя игра, мне нравится, что ты играешь чисто, а не грязно, как многие другие. Мы все тебя любим. Я тоже тебя люблю, а сестре нравятся Субашич и Врсалько, а маме Вида, но я больше всех люблю тебя!" - обратилась к Модричу Селена.

Модрич в подарок отправил девочке футболку и написал письмо: "Дорогая Селена. Я получил твое прекрасное письмо, которое меня очень обрадовало. Как ты переживала за меня и за сборную Хорватии, так и мы играли ради тебя. Благодаря таким храбры болельщикам, как ты, мы всегда выкладываемся на поле. Спасибо, что ты была с нами!

Суба и Шиме передают привет сестре, Вида - маме, я - тебе. С любовью, твой Лука Модрич".