Лука Модрич: "Никогда раньше у меня не было так много футбола"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич отметил, что до сих пор испытывает усталость после чемпионата мира в России. Хорваты дошли до финала, где проиграли Франции со счетом 2:4.

– Когда мы вернулись, было здорово разделить радость со всей Хорватией, – цитирует AFP Модрича. – Болельщики показали нам, что мы не зря старались. И мы гордимся результатом. Но у меня было всего лишь три недели так называемого отпуска. Никогда раньше у меня не было так много футбола. В первую неделю были мероприятия, связанные с награждением. Было нелегко перезагрузиться после всех этих эмоциональных моментов. Но теперь мне лучше. Я еще ищу свой лучший уровень. Необходимо забыть о том, что было, и сосредоточиться на задачах на нынешний сезон.