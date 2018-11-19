Лука Модрич: "Этот год был для меня фантастическим"

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что провел фантастический год. 33-летний хорват выиграл Лигу чемпионов в составе "королевского клуба", а также стал серебряным призером чемпионата мира-2018.

- "Золотой мяч"? Я уже говорил, что для меня является большой честью быть упомянутым в связи с этой замечательной наградой, - приводит слова Модрича Football Espana. - Если я ее выиграю, ничего не изменится. Конечно, я буду очень счастлив. Но в любом случае этот год оказался для меня фантастическим.

В текущем сезоне Модрич провел 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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