Лука Модрич: "Баварии" дали пенальти, которого не было. Автогол Рамоса забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отметил, что команда полностью заслужила выход в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, что в четвертьфинале "Королевский клуб" обыграл "Баварию" (2:1, 4:2 д.в.), однако не обошлось без спорных судейских решений.

– На самом деле обидно, что у кого-то остаются вопросы по поводу справедливости нашей победы над "Баварией", – цитирует Модрича AS. – Мы полностью заслужили выход в полуфинал. По итогам двух игр мы выглядели сильнее.

Не понимаю, почему все решения в пользу "Реала" так критикуют во всех газетах, а ошибки в пользу соперника не замечают.

"Баварии" дали пенальти, которого не было. Автогол Рамоса был забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше.

Я был против использования видеоповторов после клубного чемпионата мира. Тогда судьи впервые использовали систему - было несколько непривычно.

Однако после товарищеского матча между Францией и Германией я изменил свое мнение. Думаю, что это хорошая технология.