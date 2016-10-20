23:24 20 октября | ФУТБОЛ — Испания

Луиш Нани: "Месси - игрок, который решает судьбу матчей"

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Полузащитник "Валенсии" Луиш Нани признался, что очень ждет встречи с "Барселоной" в ближайшем туре чемпионата Испании. Он считает нападающего каталонцев Лионеля Месси лучшим игроком мира.

– Месси – игрок, который решает судьбу матчей, – цитирует AS Нани. – Мало кто в мире на его уровне. Разве что Криштиану Роналду, который борется с ним каждый год за "Золотой мяч". Но в "Барселоне" все игроки опасны. Месси сейчас переживает хороший период.

Каждый игрок хочет выступать против лучших в мире. Это особая игра для наших фанатов, которые верят в победу.

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