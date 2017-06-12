Луиш Фигу: "Советую Хамесу найти свое счастье"

Экс-игрок "Реала" Луиш Фигу посоветовал полузащитнику мадридцев Хамесу Родригесу искать счастье. Ранее появилась информация, что колумбиец покинет команду ради игрового времени.

– Хамес Родригес является великим игроком, – цитирует AS Фигу. – В этом году у него не было столько игрового времени, сколько он хочет, но от этого он не перестает быть великим. Посмотрим, что произойдет. Советую ему найти свое счастье, поэтому игроку и "Реалу" необходимо найти решение.