Луиш Фигу: "Перешел из "Барселоны" в "Реал", потому что меня не ценило руководство клуба"

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу отметил, что не чувствовал себя оцененным по достоинству в каталонском клубе. Фигу подчеркнул, что на скандальный переход в "Королевский клуб" повлияли не только финансовые вопросы.

– Когда футболист не чувствует, что его ценят руководители команды, несмотря на очень серьезный вклад в результаты на поле, любой задумается над тем, чтобы уйти, если есть достойное предложение, – цитирует AS Фигу. – Именно это случилось и со мной. Речь не о болельщиках, а именно о руководстве. На мой переход в "Реал" повлияли не только финансовые вопросы. В какой-то момент я понял, что пути назад нет.