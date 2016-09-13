14:11 | ФУТБОЛ — Испания

Луиш Фигу: "Никогда ничего плохого не говорил о "Барселоне"

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Известный в прошлом португальский полузащитник Луиш Фигу вспомнил о своем нашумевшем переходе из "Барселоны" в "Реал". Он подчеркнул, что никогда не отзывался нелестно о каталонском клубе, фанаты которого считают его предателем.

– Я никогда не говорил ничего плохого о "Барселоне", – цитирует AS Фигу. – Это был фантастический этап моей карьеры, который помог мне вырасти как игроку. Я получал удовольствие, играя пять лет на "Камп Ноу". Не открещиваюсь от своего прошлого. Оно помогло мне стать профессионалом. Переход в "Реал" стал важным шагом. Я знал, что это возможность получить больше престижа, титулов и лучшие экономические условия.

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