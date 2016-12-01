Луиш Фигу: "Никогда не думал, что Зидан станет большим тренером"

Бывший полузащитник "Реала", "Барселоны" и сборной Португалии Луиш Фигу выразил мнение, что главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан был слишком застенчив, чтобы однажды стать большим наставником. Однако, по словам экс-партнера французского специалиста по "Реалу", на данный момент Зидан хорошо справляется со своей работой.

– Никогда не знаешь, что может произойти в жизни, – цитирует Фигу Fox Sports. – В футболе стать тренером после карьеры игрока – вполне обычная вещь. Однако я никогда не думал, что Зизу станет большим тренером. Он всегда был довольно застенчивый и закрытый человек. Но каждый делает то, что ему нравится, а он пока отлично справляется со своей работой.