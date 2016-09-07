Луиш Фигу: "Криштиану Роналду мог бы перейти в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу отметил, что лидер мадридцев Криштиану Роналду теоретически мог бы перейти в каталонский клуб. По словам португальца, на трансферном рынке все возможно – нужно лишь соответствующее предложение.

– Мог ли бы Роналду перейти в "Барселону"? У нас свободный рынок. Если в контракте есть пункт об отступных, то случиться может все, что угодно. Главная причина, по которой я перешел в "Реал", - это личное признание президента клуба. Когда я получил предложение, то сообщил об этом "Барселоне", чтобы мне подняли зарплату.