08:43 | ФУТБОЛ — Испания

Луиш Фигу: "Криштиану Роналду мог бы перейти в "Барселону"

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Бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Луиш Фигу отметил, что лидер мадридцев Криштиану Роналду теоретически мог бы перейти в каталонский клуб. По словам португальца, на трансферном рынке все возможно – нужно лишь соответствующее предложение.

– Мог ли бы Роналду перейти в "Барселону"? У нас свободный рынок. Если в контракте есть пункт об отступных, то случиться может все, что угодно. Главная причина, по которой я перешел в "Реал", - это личное признание президента клуба. Когда я получил предложение, то сообщил об этом "Барселоне", чтобы мне подняли зарплату.

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