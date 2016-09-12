Луиш Фигу: "Криштиану Роналду – главный претендент на выигрыш "Золотого мяча"

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигусчитает, что нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду является главным претендентом в борьбе за звание лучшего футболиста года. Португалец отметил, что его соотечественник завоевал очень много титулов.



– Это год Криштиану. Особенно если принять во внимание выигранные им титулы. Все может произойти, но Роналду – главный претендент на выигрыш "Золотого мяча", – приводит слова Фигу Marca.



Криштиану Роналду в сезоне-2015/16 выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Португалии стал чемпионом Европы.