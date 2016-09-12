08:57 | ФУТБОЛ — Испания

Луиш Фигу: "Криштиану Роналду – главный претендент на выигрыш "Золотого мяча"

0
0
0

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигусчитает, что нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду является главным претендентом в борьбе за звание лучшего футболиста года. Португалец отметил, что его соотечественник завоевал очень много титулов.

– Это год Криштиану. Особенно если принять во внимание выигранные им титулы. Все может произойти, но Роналду – главный претендент на выигрыш "Золотого мяча", – приводит слова Фигу Marca.

Криштиану Роналду в сезоне-2015/16 выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Португалии стал чемпионом Европы.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ