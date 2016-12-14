Луис Суарес: "Золотой мяч"? У некоторых игроков просто лучше реклама"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подчеркнул, что не расстраивается по поводу неполучения "Золотого мяча"-2016. Трофей получил форвард "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 745 очков. Вторым стал партнер Суареса по команде Лионель Месси с 316 баллами, а третьим - Антуан Гризманн из "Атлетико" (198). Суарес занял четвертую строчку с 91 очком.

- Я ставлю во главу угла командную игру и коллективные достижения, - цитирует ovaciondigital.com.uy Суареса. - Для меня это гораздо важнее, к тому же у некоторых игроков просто гораздо лучше реклама.