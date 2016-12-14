13:51 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Суарес: "Золотой мяч"? У некоторых игроков просто лучше реклама"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подчеркнул, что не расстраивается по поводу неполучения "Золотого мяча"-2016. Трофей получил форвард "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 745 очков. Вторым стал партнер Суареса по команде Лионель Месси с 316 баллами, а третьим - Антуан Гризманн из "Атлетико" (198). Суарес занял четвертую строчку с 91 очком.

- Я ставлю во главу угла командную игру и коллективные достижения, - цитирует ovaciondigital.com.uy Суареса. - Для меня это гораздо важнее, к тому же у некоторых игроков просто гораздо лучше реклама.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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баламошка

Плевок в сторону Месси.

15:29

sergey.v1968

Все тётки из барселоны тявкнули? там вообще адекватных людей, умеющих трезво оценивать шансы, нет? И этот ещё - даже фигурально укусить так и норовит. особенно ты, суарес, молодец: мы помним пенальти от месии, когда ты забил гол, - конечно, образец командных действий в духе фейрплей, не направленный на улучшение твоей статистики. А если ты настолько слаб в рекламе - создай соревнования Золотой укус, там ты постоянно будешь в двойке минимум.

15:08

Bache Gabrielsen

Луис, ты по крайней мере настоящий мужик - в отличие от Криштиану.

14:24

Ботаникум

В данном случае Луис не совсем объективен и не может судить более-менее беспристрастно, ибо является заинтересованной стороной. Но Яя Туре на месте Суареса таким бы нытьём разродился на тему заговора против него, такого "разнесчастного".

14:17

shpasic

действительно у Месси с Неймаром и Суаресом коллективные достижения блестящие - ни ЛЧ, ни Кубка Америки.

14:10

wedes

Сложно выиграть ЗМ? Номинируйся на золотые зубы, конкурентов нет.

14:04

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