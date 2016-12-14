Луис Суарес: "Золотой мяч"? У некоторых игроков просто лучше реклама"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес подчеркнул, что не расстраивается по поводу неполучения "Золотого мяча"-2016. Трофей получил форвард "Реала" Криштиану Роналду, заработавший 745 очков. Вторым стал партнер Суареса по команде Лионель Месси с 316 баллами, а третьим - Антуан Гризманн из "Атлетико" (198). Суарес занял четвертую строчку с 91 очком.
- Я ставлю во главу угла командную игру и коллективные достижения, - цитирует ovaciondigital.com.uy Суареса. - Для меня это гораздо важнее, к тому же у некоторых игроков просто гораздо лучше реклама.
баламошка
Плевок в сторону Месси.
15:29
sergey.v1968
Все тётки из барселоны тявкнули? там вообще адекватных людей, умеющих трезво оценивать шансы, нет? И этот ещё - даже фигурально укусить так и норовит. особенно ты, суарес, молодец: мы помним пенальти от месии, когда ты забил гол, - конечно, образец командных действий в духе фейрплей, не направленный на улучшение твоей статистики. А если ты настолько слаб в рекламе - создай соревнования Золотой укус, там ты постоянно будешь в двойке минимум.
15:08
Bache Gabrielsen
Луис, ты по крайней мере настоящий мужик - в отличие от Криштиану.
14:24
Ботаникум
В данном случае Луис не совсем объективен и не может судить более-менее беспристрастно, ибо является заинтересованной стороной. Но Яя Туре на месте Суареса таким бы нытьём разродился на тему заговора против него, такого "разнесчастного".
14:17
shpasic
действительно у Месси с Неймаром и Суаресом коллективные достижения блестящие - ни ЛЧ, ни Кубка Америки.
14:10
wedes
Сложно выиграть ЗМ? Номинируйся на золотые зубы, конкурентов нет.
14:04