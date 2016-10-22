Луис Суарес: "Золотой мяч" получить невозможно, потому что рядом со мной есть Месси"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после получения "Золтой бутсы" сезона-2016/15 отметил, что для завоевания "Золтого мяча", кроме игровых качеств футболиста, важна маркетинговая составляющая. По этой причине уругваец не надеется на получение еще одного приза в этом году.

- "Золотую бутсу" получает тот, кто забивает больше всего голов, а в случае с "Золотым мячом" многое зависит от прессы и маркетинга, - приводит Marca слова Суареса. - Сейчас выиграть эту награду невозможно, потому что со мной рядом есть Месси. Он лучший в истории футбола, поэтому мне приятно находиться с ним в одной команде.