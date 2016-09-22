06:12 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Суарес: "Жаль, что мы потеряли Месси и сыграли вничью"

0
0
0

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 5-го тура чемпионата Испании с "Атлетико" (1:1) выразил сожаление по поводу ничейного результата на домашнем стадионе. Он также отметил, что потеря Лионеля Месси, получившего травму, очень значима для каталонцев. Аргентинец пропустит около трех недель.

– Уходили с поля с чувством, что могли победить, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Суареса. – Играть против защитников "Атлетико" всегда непросто. Жаль, что мы потеряли такого важного футболиста как Месси и сыграли вничью на своем поле.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ