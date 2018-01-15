Луис Суарес: "Заплакал, когда узнал, что "Барселона" хочет меня в команду, несмотря на укус"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес дал интервью защитнику Жерару Пике для издания ThePlayers Tribune. Уругваец отметил, что всегда будет благодарен своему клубу за то, что несмотря на укус, его все равно хотели в команду.

Напомним, Суарес во время чемпионата мира-2014 укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. После этого форвард был дисквалифицировал на 9 игр и отстранен от футбола на 4 месяца.

– Тогда мне показалось, что моя мечта перейти в "Барселону" не сбудется. За несколько дней до дисквалификации я поговорил с президентом клуба, и он сказал, чтобы я оставался спокойным, – сказал Суарес. – На меня рассчитывали в любом случае. И я не стесняясь говорю, что тогда заплакал, потому что они хотели видеть меня в команде. Мне было трудно поверить в это. Я всегда буду благодарен "Барселоне".