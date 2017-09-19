Луис Суарес - в запасе "Барсы" на матч с "Эйбаром"

Стали известны составы "Барселоны" и "Эйбара" на матч 5-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Луис Суарес начнет встречу на скамейке запасных.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Маскерано, Динь, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Паулинью, Месси, Деулофеу.

Запасные - Силлессен, Ракитич, Л. Суарес, Альба, Серх Роберто, Видаль, Фермален.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Гальвес, Хунка, Хоан Хордан, Эскаланте, Дани Гарсия, Капа, Серхи Энрич, Инуи.

Запасные - Риесго, Ривера, Бебе, Пенья, Анхель, Шарлес, Ломбан.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.