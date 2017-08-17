Луис Суарес : "Шокирован тем, что произошло в Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, как и многие другие звезды мирового футбола, выразил соболезнования в связи с терактом в столице Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

"Шокирован тем, что произошло в Барселоне. Моя полная поддержка городу и семьям", - написал Суарес на своей странице в Твиттере.

Напомним, сегодня автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. Водитель фургона скрылся, но его личность установлена.

Мы с тобой, Барселона! Спортивный мир скорбит вместе со столицей Каталонии