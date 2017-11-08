Луис Суарес: "Пытался убедить Неймара остаться"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что он скучает по форварду Неймару. Минувшим летом бразилец перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро.

- Мы очень скучаем по Неймару, но больше по тому, что он был особенным, - цитирует Sport Суареса. - Нам было очень весело. Он все время передает счастье и радость. Он был важен для нас. Сейчас он играет за другую команду, но я не держу на него зла. Я пытался убедить его остаться, потому что я думаю, что "Барселона" - лучшее место для него, но это его решение.