Луис Суарес: "Продление контракта с "Барселоной" - решение, в котором были заинтересованы обе стороны"

Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес отметил, что желание продлить контракт с каталонским клубом до 2021 года было обоюдным с обеих сторон. По его словам, любой игрок был бы рад завершить карьеру в коллективе, где он чувствует себя абсолютно комфортно.

- Я очень рад продолжить карьеру в клубе, где меня все устраивает, - приводит официальный сайт "Барселоны" слова Суареса. - Я очень счастлив. Это решение, в котором были заинтересованы обе стороны. У меня с руководством "Барселоны" прекрасные отношения. Любой игрок мечтает завершить карьеру в клубе, где он чувствует себя абсолютно комфортно. Посмотрим, что ждет нас впереди. Одно знаю точно: мои амбиции и энтузиазм всегда были, есть и будут со мной!