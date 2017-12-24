Луис Суарес: "Очень рад, что мне удалось забить 400 голов за карьеру"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес забил 400-й мяч за свою профессиональную карьеру в матче 17-го тура чемпионата Испании против "Реала" (3:0). Уругваец поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Очень рад, что мне удалось забить 400 голов за профессиональную карьеру. Спасибо вам!", – написал Суарес.

Отметим, что Суарес за свою профессиональную карьеру успел поиграть за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону". Кроме того, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил 10 голов.