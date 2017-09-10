Луис Суарес - о Месси: "Для меня привилегия играть с лучшим футболистом мира"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес с восхищением отозвался о партнере по атаке Лионеле Месси после победы над "Эспаньолом" в матче 3-го тура чемпионата Испании (5:0. Аргентинский форвард оформил хет-трик в поединке и вышел на первое место в бомбардирской гонке.

- Это очень важные три очка, потому что они придают нам больше уверенности в борьбе с прямыми конкурентами, - цитирует Marca Суареса. - Но это только третий тур. Мы используем победу как психологический козырь.

Месси? Для меня привилегия играть с лучшим футболистом мира. Он продолжает демонстрировать, что у него еще многому можно научиться.