Луис Суарес: "Не знаю, останусь ли в "Барселоне" до конца карьеры"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признался, что не знает, останется ли в каталонском клубе до конца карьеры.

- Буду играть в "Барселоне" до тех пор, пока позволяет здоровье, - приводит слова 31-летнего уругвайца RAC1. - Но мне трудно сказать, где я завершу карьеру. Не знаю, будет ли это "Камп Ноу". Посмотрите на Хави или Иньесту, которые не смогли закончить карьеру в "Барселоне". Играть здесь до конца - желание каждого футболиста.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В составе каталонского клуба он трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал Лигу чемпионов.

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