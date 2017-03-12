Луис Суарес: "На "Барселоне" сказалась усталость после игры с "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 27-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (1:2) отметил, что команде необходимо улучшать некоторые аспекты в своей игре. Уругваец подчеркнул, что одно поражение не повлияло на участие команды в борьбе за чемпионство.

– Команда понимала, что сегодня придется тяжело, – цитирует AS Суареса. – Мы давали сопернику немного пространства, и он дважды этим воспользовался. Нам есть над чем работать. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Усталость после матча с "ПСЖ" сказалась, но мы не собираемся опускать руки. Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки.