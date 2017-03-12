22:50 12 марта | ФУТБОЛ — Испания

Луис Суарес: "На "Барселоне" сказалась усталость после игры с "ПСЖ"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 27-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (1:2) отметил, что команде необходимо улучшать некоторые аспекты в своей игре. Уругваец подчеркнул, что одно поражение не повлияло на участие команды в борьбе за чемпионство.

– Команда понимала, что сегодня придется тяжело, – цитирует AS Суареса. – Мы давали сопернику немного пространства, и он дважды этим воспользовался. Нам есть над чем работать. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Усталость после матча с "ПСЖ" сказалась, но мы не собираемся опускать руки. Одна победа не сделает тебя чемпионом, как и одно поражение не выбьет тебя из гонки.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marsey

на басрелоне сказался нормальный судья, который не выдумывал левые пенальти и не тянул убогую команду за уши

00:12

БигБосс

Усталость от выпрашивания пенальти и клоунады? С таким составом грех жаловаться.

23:16 12 марта

bor_bor

Да, понимаем. Но обидно. Хотелось продолжения. А Барса - великая!

22:54 12 марта

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