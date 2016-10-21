Луис Суарес: "Может, английский футбол имеет больше достоинств, чем испанский"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, получивший "Золотую бутсу" как лучший бомбардир прошлого сезона, подчеркнул, что вряд ли изменился за два года с того момента, как выиграл эту награду в составе "Ливерпуля". Также Суарес сравнил английский и испанский футбол.

– Два года назад вы выиграли "Золотую бутсу" в составе"Ливерпуля", теперь – вместе с "Барселоной"? В чем вы изменились за эти два года?

– Не думаю, что я изменился. Я продолжаю играть с теми же амбициями и с таким же желанием добиваться больших достижений. А титулы, которые выигрываются вместе с командой, помогают добывать и личные трофеи. Такие, как этот.

– Какую из двух "Золотых бутс" вам было сложнее выиграть?

– Во время моего выступления в Англии "Ливерпуль" не был командой, ведущей борьбу за чемпионский титул. Между тем английский футбол очень сложен и труден. Может быть, он имеет больше достоинств. Но в Испании играть тоже сложно, однако мои партнеры по "Барселоне" действительно сделали очень многое ради того, чтобы мне было легче выиграть "Золотую бутсу". (Александр ВИШНЕВСКИЙ)