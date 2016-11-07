Луис Суарес: "Месси может играть на любой позиции"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1) выразил удовлетворение результатом встречи. Он отдал должное партнеру по команде Лионелю Месси.

– Месси может играть на любой позиции, он всегда способен решить исход матча, – приводит официальный сайт "Барселоны" слова Суареса. – Сейчас мы завоевали три очка и должны продолжать в том же духе. "Барселона" провела отличный поединок. Нам хорошо известно, как нужно играть в таких встречах с серьезными оппонентами такими как "Севилья".