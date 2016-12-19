Луис Суарес: "Месси действует на поле так, будто играет в приставку"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который стал автором дубля в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1), высоко оценил игру одноклубника Лионеля Месси. В этой встрече 29-летний аргентинец забил один мяч и отдал голевую передачу.

- Месси действует на поле так, будто играет на PlayStation, - приводит Marca слова Суареса. - Очевидно, он счастлив. Я надеюсь, что Лионель продлит контракт с "Барселоной". Но важно, чтобы он сам принял это решение.