09:55 | ФУТБОЛ — Испания

Луис Суарес: "Месси действует на поле так, будто играет в приставку"

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, который стал автором дубля в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" (4:1), высоко оценил игру одноклубника Лионеля Месси. В этой встрече 29-летний аргентинец забил один мяч и отдал голевую передачу.

- Месси действует на поле так, будто играет на PlayStation, - приводит Marca слова Суареса. - Очевидно, он счастлив. Я надеюсь, что Лионель продлит контракт с "Барселоной". Но важно, чтобы он сам принял это решение.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

super_bear, можешь озвучить эту статистика за текущий сезон?

12:11

super_bear

Я же говорю,посмотрите показатели Гол + Пас у Месси и Роналду,и тогда вопрос о лучшем игроке мира отпадет ))

11:46

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