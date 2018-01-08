Луис Суарес: "Коутинью сможет дать многое "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, ранее выступавший в "Ливерпуле", рад, что каталонцы подписали полузащитника Филиппе Коутинью. Форвард не сомневается, что хавбек сумеет помочь команде.

– Как бывший одноклубник и друг очень рад тому, что Коутинью перешел в "Барселону". Думаю, что он сумеет дать многое нашей команде, – приводит Marca слова Суареса. – Все знают о том, что Филиппе – игрок высочайшего уровня, который демонстрирует это на протяжении нескольких лет.

Напомним, что контракт с 25-летним игроком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец обойдется сине-гранатовым в 160 миллионов евро. Таким образом, трансфер хавбека становится рекордным для английского футбола и вторым в истории мирового футбола после перехода Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (без учета перехода Кильяна Мбаппе из "Монако" в "ПСЖ" с арендой и суммой выкупа 145 миллиона евро плюс 35 – в качестве бонусов).