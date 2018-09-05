Луис Суарес: "Когда я больше не буду соответствовать уровню "Барселоны" - уйду"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что покинет команду, когда поймет, что больше не соответствует ее уровню. По словам уругвайца, так делают во благо клуба.

– Большие игроки, такие как Хави и Иньеста, не смогли закончить свою карьеру здесь, потому что это сложно, – цитирует Rac1 Суареса. – Когда я больше не буду соответствовать уровню "Барселоны", сам так сделаю. Это нормальное поведение. "Барселона" – клуб мечты, где ты получаешь доверие и обязан отплатить за него, за хорошее отношение. Всегда буду стараться играть на максимуме.