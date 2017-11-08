Луис Суарес: "Когда был Неймар, все было по-другому. Но не Вальверде просит меня играть слева"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что после ухода Неймара в "ПСЖ" команда стала действовать иначе. Напомним, летом этого года бразилец перешел в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро.

- Очевидно, что когда есть такой игрок, как Неймар, все было по-другому, но не Вальверде просит меня играть слева, - цитирует Sport Суареса. - Я сам делаю это, когда вижу, что там никого нет. Тренер знает мою позицию и то, где я могу быть полезен. Вальверде понимает, в каком месте я чувствую себя комфортнее. Так что мое появление на левом фланге не вызвано системой игры.