Луис Суарес: "Класико — великое зрелище для болельщиков"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что игры между сине-гранатовыми и "Реалом" всегда особенные, и болельщики их очень любят. Ближайшее класико пройдет 6 мая на "Камп Ноу".

– Класико – это особые, захватывающие матчи, и мне повезло принимать в них участие, – цитирует Marca Суареса. – Замечательно иметь такую возможность, потому что это великое зрелище для болельщиков, и даже футболисты всегда нервничают и переживают во время класико.

Последнее класико состоялось в рамках 17 тура чемпионата Испании 23 декабря 2017 года. Тогда "Барселона" выиграла со счетом 3:0, а Суарес отметился одним из голов.