Луис Суарес: "Иногда злюсь на себя за то, что ищу Месси, а не даю пас игроку в более выгодной позиции"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметил, что по инерции часто ищет на поле своего партнера по команде форварда Лионеля Месси. Он также добавил, что это не всегда заканчивается нужным образом.

– На самом деле мы все стараемся искать друг друга на поле. Но иногда я злюсь на себя за то, что не даю пас другому партнеру в более выгодной позиции, а ищу по инерции Лео, – приводит Sport.es слова Суареса. – Из-за желания сделать передачу Месси не делаешь лучшие пасы другим. Иногда это полезно, но все же часто заканчивается не так, как надо.

В текущем сезоне уругваец провел 14 матчей во всех клубных турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.