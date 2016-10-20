Луис Суарес: "Хочу завершить карьеру в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что хотел бы завершить карьеру с каталонском клубе. Сегодня уругвайскому форварду была вручена "Золотая бутса" по итогам прошлого сезона.

- Хочу поблагодарить "Барселону", что подписала меня и позволила мне забить свои голы, - цитирует пресс-служба клуба Суареса. - Также мои товарищи по команде играют определенную роль в моих мячах. Надеюсь, что смогу закончить свою карьеру в "Барсе". Я боролся много в моей жизни, и после прихода в "Барселону" стараюсь наслаждаться, быть счастливым и выигрывать трофеи.